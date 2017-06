BRUMMEN - Bij een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto op de Pothof in Brummen is een man gewond geraakt. Rond 12.30 uur maandagmiddag werden hulpdiensten gealarmeerd. De bestuurder zag door nog onbekende reden de vrachtwagen niet. Hij botste frontaal op de vrachtwagen. De weg was vanwege het ongeval afgesloten. De auto en de truck zijn afgesleept door een bergingsbedrijf. De trailer van de vrachtwagen is door het bedrijf zelf op gehaald - foto Martin Heitink/Persbureau Heitink.