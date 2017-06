Prijzen verloting De Heiknüüters

RHEDEN - Tijdens het 50e schaapsscheerdersfeest afgelopen weekend in Rheden werd traditiegetrouw ook de trekking van de verloting van Carnavalsvereniging De Heiknüüters gedaan. De opbrengst ervan komt ten goede aan het sociale carnaval in Rheden. Ook dit jaar werden de straten van de markt weer fris en fruitig gemaakt door de veegploeg van de carnavalsvereniging. De eerste prijs van de verloting gaat naar lotnummer 1919, de tweede naar 0569, de derde naar 2753, de vierde naar 1498 en de vijfde naar 2538. De prijzen kunnen afgehaald worden bij Alfred Leeuwenburgh aan de Groenestraat 11 in Rheden.