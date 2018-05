Samen denken over kanaalzone

SPANKEREN - Paul Keulen, stagiair van GWW Ingenieurs in Dieren, doet onderzoek naar participatie van belanghebbenden bij nieuwe plannen voor de leefomgeving. Dat is een hele mond vol, maar komt er op neer dat hij wil kijken hoe bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen worden betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, vóórdat er schetsen of plannen worden gemaakt.

Proeftuin voor het onderzoek is de groenstrook langs het kanaal in Spankeren, grofweg voor Intrapec, dat volgens Paul prima voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Vorige week woensdag mochten belanghebbenden hun wensen uitspreken bij de Ik Buurt Mee!-keet, die GWW plaatste samen met de stichting Beleef het Kanaal, aanjager van ontwikkelingen op en langs het Apeldoorns Kanaal.

Paul kijkt tevreden terug op de inloopmiddag. "Er zijn uiteenlopende belangen, emoties en standpunten op tafel gekomen. Van een strand met kleinschalige horeca, waar onder andere mensen werken die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, en sportvoorzieningen als calisthenics en een Cruijff Court tot een natuurlijke omgeving waarbij zo min mogelijk wordt veranderd."

Aan Paul nu de taak om alle verkregen informatie te vertalen naar een schetsontwerp, beplantingsplan en beheerplan. Hij omschrijft de meest geschikte invulling als volgt: "Een groene, gezonde en veilige omgeving waar verschillende gebruikers groepen kunnen verblijven. Denk hierbij onder andere aan wandelpaden, een sportveld, hondenspeelplaats, jeu de boules en verschillende soorten fruitbomen. Het moet een plek die voor iedereen toegankelijk is en mensen samenbrengt!"

Paul hoopt het plan op 22 juni af te hebben en hier ook op af te studeren voor zijn studie Management Buitenruimte aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. De scriptie kan worden aangevraagd via p.keulen@gww-ingenieurs.nl.

Foto: Linda Peppelman