Dag van het kasteel op Huis Empe en Landgoed Klarenbeek

EMPE / KLARENBEEK - Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, is de jaarlijkse Dag van het Kasteel. Kastelen en buitenplaatsen door het hele land openen hun poorten. Dit jaar staat Gelderland in de schijnwerpers. Op negen historische plekken, waaronder 't Huis Empe en Landgoed Klarenbeek, lezen kinderboekenschrijvers een spannend en speciaal voor deze gelegenheid geschreven verhaal voor. Op Landgoed Klarenbeek vertelt Anneriek van Heugten over het jongetje Hartger en het konijn, op 't Huis Empe komt Peter Smit vertellen over Lena en de zijderupsen. Beide locaties zijn verbonden door een fietsroute, die leidt langs mooie plekjes in de omgeving. Op Landgoed Klarenbeek wordt voorgelezen van 12.00 tot 15.00 uur en is het bovendien mogelijk om tussen 11.00 en 17.00 uur de landgoedfair Zeldzaam Mooi te bezoeken. Op 't Huis Empe kunnen belangstellenden terecht om 11.30, 13.30 en 15.30 uur om, aansluitend aan de vertelling, een rondleiding door het park te volgen. Lees alle informatie, ook over andere te bezoeken plaatsen én over de fietsroutes, op www.dagvanhetkasteel.nl.