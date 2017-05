Taal en rekenen leren in Taalhuis Veluwezoom

DIEREN - Bibliotheek Veluwezoom introduceert Taalhuis Veluwezoom in de vestigingen Dieren en Oosterbeek voor iedereen die beter wil leren lezen, schrijven, rekenen of werken met een computer. In Nederland hebben één op de negen mensen moeite met lezen en schrijven. Iedereen kan een Taalpunt bezoeken. Men hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.

Bij het Taalpunt kunnen taal- of rekenvragen gesteld worden. Mensen die lezen en schrijven lastig vinden, kunnen hier ook samen oefenen. Mensen die niet Nederlands praten, kunnen elkaar in het taalhuis ontmoeten. Het Taalhuis leidt vrijwilligers op, die andere mensen helpen met taal en rekenen.

Het Taalhuis is een idee van de gemeenten Rheden, Rozendaal en Renkum en andere organisaties uit de omgeving zoals Vluchtelingenwerk, ROC Rijn IJssel, welzijnspartners, de Bibliotheek en de stichting Lezen & Schrijven. Zij maakten een plan hoe ze mensen helpen met taal, rekenen en werken op een computer.

Tel. 06 - 453946

contact@taalhuisveluwezoom.nl

www.taalhuisveluwezoom.nl