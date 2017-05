Sc Doesburg JO11-1 kampioen

DOESBURG - Zaterdag 13 mei werd het team van Sportclub Doesburg JO11-1 kampioen in een rechtstreeks duel tegen de nummer twee DCS JO11-2, die één punt achter stond. Het werd een spannend duel in Zevenaar waarbij Sportclub Doesburg er met 2-4 winst vandoor ging en het kampioenschap was een feit. Bij terugkomst op het eigen Sportpark werd het team groots onthaald en mocht het met een mooi spandoek versierde balkon beklommen worden voor de traditionele balkonscène. In de kantine kreeg het team een kampioenstaart en andere lekkernijen aangeboden. Een mooie afsluiting voor de afscheid nemende trainers / leiders Marcel Neervoort en Marijn Luiten die dit team vanaf de mini’s onder hun hoede hebben gehad. Het kampioensteam bestaat uit: Jelle Zeen, Juul Boeje, Efekan Kozan, Silas Luiten, Sepp Neervoort, Milan v.d. Starre, Giavi Tuhuteru, Boya Munster, Efe Gormez en Bauke Lieftink.