Grond geruild in Veluwezoom

RHEDEN - In Nationaal Park Veluwezoom hebben Natuurmonumenten en stichting Twickel onlangs stukken grond geruild. Door deze ruiling krijgen beide partijen een groter aaneengesloten beheergebied. Dit komt de natuur en het landschap ten goede en zorgt voor meer efficiëntie in beheer. De ruiling houdt in dat twee geïsoleerde enclaves van Twickel naar Natuurmonumenten gaan, en dat een vrijwel even groot gebied, grenzend aan het Sterrenbos, eigendom van Twickel wordt.

In de oude situatie lag een enclave van stichting Twickel, de Schaddenvelden, geïsoleerd in het natuurgebied van Natuurmonumenten. Deze enclave heeft Twickel overgedragen aan Natuurmonumenten. Twickel heeftdaarvoor in de plaats een bosgebied dat grenst aan het Sterrenbos, aan de rand van het Nationale Park Veluwezoom gekregen. De gebieden die uitgeruild zijn, zijn allebei bos en zijn ongeveer even groot, 230 hectare.

Algemeen directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten: “Door de toevoeging van de Schaddenvelden aan ons areaal ontstaat een natuurlijk beheerd landschap voor het hele Nationale Park Veluwezoom. Minder rasters en meer ruimte voor wilde dieren en grazers in dit gebied.” Voorzitter van Twickel Maurits Van den Wall Bake, voegt daaraan toe: ‘Wij staan voor hetzelfde belang: natuurschoon en bijzondere landgoederen doorgeven aan volgende generaties. Door deze ruiling kunnen wij ons werk efficiënter uitvoeren. Wij zoeken een balans tussen natuurbehoud, cultuurhistorie en houtoogst om het financieel gezond te houden. Nu we met ons eigendom niet meer in het midden van de Veluwe zitten, verwachten we ook minder wildschade aan ons gebied.” Niet eerder werd op deze schaal grond geruild door Natuurmonumenten. Marc van den Tweel: “Grondruil doen we alleen als dat winst oplevert voor natuur. Voorop staat dat de natuur er beter van wordt. Het is bekend dat in Nederland het eigendom van gebieden op sommige plaatsen zo versnipperd is, dat het natuurbeheer in de weg zit en terreinbeheerders onnodige kosten maken. Met deze ruiling zetten we een belangrijk stap voorwaarts in het robuust en sterk maken van dit prachtige natuurgebied.”Natuurmonumenten onderzoekt of grondruil in de toekomst op meer plaatsen tot natuurwinst kan leiden. - foto Arnaud Mooij, Natuurmonumenten.