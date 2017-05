Puike première Troep on Toer

LAAG-SOEREN - Groepjes mensen liepen zaterdag door Laag-Soeren. Op weg naar één van de vier voorstellingen van Theatergezelschap Troep. Te zien op intieme locaties als een huiskamer of in een tuinkas. Zomaar beschikbaar gesteld door inwoners van Laag-Soeren. Met improvisatie, gedichten en eenakters over het leven en ouder worden, bezorgde Troep het publiek een bijzondere avond. Bij de feestelijke afsluiting in de Harmonie werd onder het genot van een drankje nog lang nagepraat.

Benieuwd geworden naar de voorstelling Troep on Toer… door het leven? Er zijn nog kaarten voor Dieren op 27 mei. Reserveren is noodzakelijk via reserveren@theatergezelschaptroep.nl. Voor meer informatie: www. theatergezelschaptroep.nl.

Foto: Fred van der Aa