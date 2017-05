Wereldkampioen Freerunning in Keppel

HOOG-KEPPEL - Het was vorige week voor de freerunners een feestje bij gymnastiekvereniging De Sperwer. Wereldkampioen freerunnen 2016 Bart van der Linden kwam vier uur lang lesgeven bij De Sperwer in de Hessenhal.

Na een stevige warming-up konden de sporters zich uitleven op twee parcoursen. Daarbij kregen ze allerlei tips en trucs van Bart van der Linden uitgelegd. Ook gaf hij acte de préséance door zelf allerlei coole trucs te laten zien. Die gingen over het snelheidsparcours, maar ook over de tumblingbaan en tegen de muur. Alle sporters van De Sperwer waren enthousiast over de masterclass. Deze werd mede mogelijk gemaakt door donaties van o.a. de volgende bedrijven: Etos Doesburg, Teunissen Transport, Manege Het Loenhorst, THM Tractor Trader en ‘Doe Het Beter… voor de klant’.

Bij De Sperwer zijn naast het freerunnen ook lessen voor jeugd- en volwassenturnen, streetdance en aerobics.

www.de-sperwer.nl