De paden op, de lanen in

DOESBURG - Een grote groep scootmobielrijders verzamelde zich vorige week woensdag bij 0313 in Doesburg voor de Gouden Leeuw tocht, georganiseerd door de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. Het zonnetje scheen heerlijk toen de bijna 30 scootmobielrijders, aangevuld door verkeersleiders, het Rode kruis, RSR en vrijwilligers van de SGRD, het sein voor vertrek kregen. De tocht voerde de groep via de Oude IJssel dijk naar Laag-Keppel waar hen in restaurant de Gouden Leeuw een heerlijk onthaal wachtte met koffie, thee en gebak. Verder ging de tocht, nu door het bos terug naar Doesburg en dat was heerlijk rijden op die warme woensdag.

De tocht eindigde bij het restaurant IJsselzicht, waar men op geweldige wijze verwelkomd werd met een verfrissend drankje en heerlijke hapjes. Er werden de beloofde herinneringen uitgedeeld, op naam gestelde oorkondes, wat iedereen erg leuk vond. De deelnemers waren erg enthousiast over de tocht en iedereen gaf aan de goede organisatie enorm te waarderen en graag de volgende keer voor een nieuwe tocht weer terug te komen.