The Jibs spelen op Midlivepop Lathum

LATHUM - De legendarische Doesburgse 'beatband' The Jibs, speelt zaterdag 20 mei vanaf 20.00 uur in De Veerstal in Lathum. Na ruim een halve eeuw op de bühne, spelen de vijf bandleden nog steeds de nummers uit de oertijd van de beatmuziek, al klinkt de groep anno 2017 vooral ook lekker stevig, als een ware rockband.

Midlivepop op recreatiepark De Veerstal is niet alleen een soort 'reünie' van oudere jongeren, maar belooft een feest van herkenning te worden met veel nummers van Beatles, Stones, Kinks, Them en hun tijdgenoten. De entree bedraagt € 10,- en als de organisatie na aftrek van de kosten een batig saldo heeft, wordt dat gedoneerd aan KIKA.

Voor mensen die op de fiets komen vanuit Giesbeek, Angerlo of Doesburg, vaart het pontje ook na afloop nog.