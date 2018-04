Achter de bal aan

EERBEEK - Wat hebben de kinderen woensdagmiddag genoten van het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi in Eerbeek. Het was een bijzonder geslaagde editie, met een heerlijk warm zonnetje, een prima sfeer en een sportieve strijd. De vele supporters, compleet met spandoeken, maakten het evenement compleet.

In groep 4 won het team van de Triangel. Bij de meisjes uit groep 5/6 was het team Eerbeekse Girls het sterkst, bij de jongens de C. van Leeuwenschool. Het team van de Triangel werd eerste bij de meiden uit groep 7/8. Bij de jongens uit 7/8 won het team van Sterrenbeek. De sportiviteitsbeker is gewonnen door Sterrenbeek.