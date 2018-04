Lokaal Belang uit onderhandelingen, Douma stapt op

BRUMMEN – Lokaal Belang werd de grootste partij in de gemeente Brummen, maar zal waarschijnlijk geen deel uitmaken van de coalitie. VVD, PvdA en CDA hebben geen vertrouwen meer in de lokale partij en gaan samen verder met de formatie. Lijsttrekker en fractievoorzitter Mame Douma van Lokaal Belang heeft daarnaast besloten geen deel meer uit te maken van de partij.

Na twee gesprekken onder leiding van Lokaal Belang hebben de partijen VVD, PvdA en CDA uitgesproken onvoldoende vertrouwen te hebben in het proces en de voortgang van de formatie van een nieuwe coalitie. Ze hadden vooral moeite met het feit dat voor Lokaal Belang verschillende vertegenwoordigers aanschoven aan de onderhandelingstafel, eerst vanuit het bestuur, later vanuit de fractie, die er bovendien verschillende inzichten op nahielden. De partijen gaan een nieuwe informatieronde in, waarbij de VVD het voortouw neemt.

Daarbij is lijsttrekker Mame Douma opgestapt. Een tweedeling tussen partijbestuur en fractie was voor hem de reden van de breuk. "We kregen in de fractie geen enkele terugkoppeling over de coalitieonderhandelingen, die solo door het bestuur werden gevoerd. Tijdens het tweede gesprek, waar ik wel bij was, bleek er al van alles beklonken te zijn, zonder overleg met de fractie."

Daarnaast was er onduidelijkheid over de benoeming van een wethouder, een functie die voor Douma weggelegd zou zijn. "Achter mijn rug om zijn andere mensen benaderd. En dan gaat het me niet eens om die functie, maar om het feit dat we niet meer open en transparant waren, waar Lokaal Belang juist voor staat. Ik herken de partij niet meer."

Douma heeft besloten als zelfstandig raadslid verder te gaan. "Ik sta nog steeds achter de standpunten waarvoor ik zeshonderd stemmen heb gekregen. Die moet ik dan maar in mijn eentje laten gelden."