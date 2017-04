DVOV zoekt meiden die willen voetballen

VELP - Voetbalvereniging DVOV uit Velp is op zoek naar meiden in de leeftijd van acht tot en met zestien jaar die na de zomer deel uit willen maken van één van hun teams die uitkomen in de verschillende meidencompetities van de KNVB. Op dit moment heeft DVOV drie teams die spelen in de onder -elf, de onder-dertien en de onder-vijftien competities van de KNVB en na de zomer zal er ook een onder-zeventien team worden ingeschreven. Om die teams te versterken of zelfs uit te breiden, zoekt DVOV meiden die al voetballen, gevoetbald hebben of graag voor het eerst willen gaan voetballen.

Wie interesse heeft, kan in de maanden mei, juni, augustus en september op de maandagen en de woensdagen gratis en vrijblijvend meetrainen met de al bestaande meidenteams in hun eigen leeftijdscategorie. Die teams worden getraind door enthousiaste en kundige trainers die allemaal een KNVB-opleiding hebben gevolgd.

meidenvoetbal@dvov.nl

Tel. 06 - 22604296