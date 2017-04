Paasvuur bij Vroolijkheid

BRUMMEN - Het is een traditie die minstens teruggaat tot 1559 en een door het christendom omarmde maar van oorsprong heidense traditie. Tegenwoordig is een Paasvuur vooral een gezellig samenzijn voor mensen uit de buurt.

En precies dat was het op Tweede Paasdag ook weer in het buurtschap Broek; een gezellige happening. De Vroolijke Frans organiseerde het festijn en de stapel snoeihout achter de Vroolijke Frans brandde prachtig. De belangstelling was behoorlijk groot en bleef niet beperkt tot de inwoners van het buurtschap Broek zelf. Honderden bezoekers namen een kijkje, ontmoetten bekenden en genoten een verwarmend drankje. De traditie die in 2012 weer werd opgepakt door de uitbaters van de Vroolijke Frans, kreeg sindsdien weer snel z'n plekje in de Brummense gemeenschap. Een oproep om snoeihout was voldoende om een forse brandstapel bij elkaar te krijgen - in Broek doen ze niet mee aan de wedloop 'om de hoogste brandstapel - en de tuinen rond Broek staan er weer keurig gekortwiekt bij. Een win-win-situatie. - foto: Han Uenk