Vrachtwagen kiepert om

DOESBURG – Een vrachtwagen is woensdagochtend gekanteld op de Provincialeweg N317 bij Doesburg. Het verkeer zal de komende uren nog hinder lijden. Het gebeurde rond 7.45 uur op de rotonde met de Kraakselaan en de Zomerweg. De chauffeur reed volgens automobilisten die erachter reden erg langzaam, toen deze plots in de bocht kantelde. De vrachtwagen was volgeladen met zand. Het verkeer moest urenlang rekening houden met vertraging op de Provincialeweg. Ook werd de rotonde nog gesloten voor de berging. - Foto: Roland Heitink