Sponsoractie Hessenhal groot succes

HOOG-KEPPEL - In september 2017 namen twee leden van volleybalvereniging Focus het initiatief om een sponsorcommissie op te richten voor de Hessenhal in Hoog-Keppel. Al snel werd deze commissie aangevuld met een enthousiaste leidster van gymnastiekvereniging De Sperwer en een betrokken inwoner van Hoog-Keppel. Nog geen half jaar later staat de teller van de sponsoractie op maar liefst twintig sponsoren en ruim zestig supporters, die met hun financiële bijdrage de Hessenhal ondersteunen. Een prachtig resultaat, dat vorige week tijdens een feestelijke bijeenkomst werd gevierd in sportcafé De Heerlykheyd.

Het in beweging zijn en blijven door jong en oud wordt gestimuleerd vanuit alle hoeken van de samenleving en de Hessenhal heeft hierin een belangrijke maatschappelijke functie. Sinds de overname van de hal in 2016 door Stichting Hessenhal is er een enthousiaste groep vrijwilligers ontstaan die samen met het bestuur de hal draaiende houdt en al vele klussen heeft uitgevoerd. Het samenwerken en nieuwe mensen leren kennen zorgt voor een mooie verbinding.

Ook de lokale bedrijven zijn maatschappelijk betrokken en dragen een positief steentje bij aan onze samenleving. Velen hebben dan ook gereageerd op de oproep van de sponsorcommissie om de hal te sponsoren in ruil voor een reclamedoek in de hal.

Vorige week vrijdagmiddag was in sportcafé De Heerlykheyd een feestelijke bijeenkomst met de sponsoren en supporters om het mooie resultaat te vieren. Onder het genot van drankjes en lekkere hapjes werden de reclamedoeken, het sponsorbord en het supportersbord onthuld.

Met gepaste trots kon de sponsorcommissie tevens melden dat er ook een hoofdsponsor was gevonden: Garvo uit Drempt. Garvo is - net als de overige sponsoren - een driejarig sponsorcontract aangegaan. Haar slogan op de website spreekt voor zich: Garvo heeft als doel een bijdrage te leveren aan een wereld waarin mensen en dieren alle ruimte hebben om van het leven te genieten, dat is (samen)leven. Toepasselijker kan bijna niet.

Roy Willemse van CFWEAR uit Drempt sponsorde de hal door alle barvrijwilligers te voorzien van prachtige poloshirts en jasjes.

De sponsorcommissie en het bestuur bedanken alle sponsoren (die binnenkort ook op de website vermeld staan) en supporters voor hun enorme steun. Maar de sponsoractie loopt nog even door. Dus staat u ook achter het initiatief om de Hessenhal te ondersteunen? Word dan sponsor vanaf euro 150 euro per jaar of supporter voor 50 euro per jaar. Dit kan door een mail te sturen naar sponsorvande@hessenhal.nl of de flyer te downloaden op de website www.hessenhal.nl.

Foto: Gerrit Kempers