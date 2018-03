Goud voor GelreGym

DIEREN - Luna Grotenhuis van de Dierense turnvereniging Gelregym heeft afgelopen weekend goud gewonnen. Ze veroverde de eerste plek in de 4e divisie categorie pupil 2 D1. Luna heeft zich daarmee geplaatst voor de regiofinale van de 4e divisie district Oost die op 31 maart in de Sazahal in Doetinchem gehouden zal worden. De turnsters Romy Geertsma (categorie jeugd) en Anouk Klijnsma en Marit Trentelman (categorie senioren) hebben zich ook weten te plaatsen voor deze finale waarin zij zullen proberen om een plek te veroveren in de districtsfinale, de hoogst haalbare finale van de 4e divisie. Ook succes voor Gelregym in de 5e divisie waar turnsters Marit Surenbroek en Thalia Margaritha in de categorie senioren een plek in de regiofinale hebben bemachtigd. Afgelopen weekend was de laatste van drie plaatsingswedstrijden voor de selectiegroepen in de 4e en 5e divisie turnen.