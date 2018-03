Koeien loeien tijdens kerkdienst in stal

LOENEN – De opkomst voor de oecumenische dienst in de potstal van De Groote Modderkolk in Loenen viel zondagmorgen bijzonder mee. Vele Loenenaren trotseerden de kou om de dienst tussen de brandrode runderen mee te vieren. Dominee Hans van Driel en pastor Ivan Kantoci gingen voor in de dienst, die als thema Ei, Wonder van het Leven kreeg. In de stal, waar de koeien en stieren soms luidkeels hun aanwezigheid lieten horen, werd er door katholieken en protestanten samen gezongen, gebeden en geluisterd naar de preek. De bewoners van de zorgboerderij Verdandi zongen in de dienst. Achteraf werd nagepraat met lekker warme koffie en thee.