ANGERLO - Het was weer een geweldige optocht die zondagmiddag door de straten van Angerlo kroop. De kwaliteit was geweldig, de originaliteit hoog en het enthousiasme navenant. Duizenden mensen genoten van de vele indrukwekkende praalwagens en groepen. Dat alleen prijswinnende groepen en wagens uit andere carnavalsoptochten deel mogen nemen, maakt dat in de Halfvasten in Angerlo meedoen het summum is voor menig carnavalist. Een mooi feest, halverwege de vastentijd, tussen Carnaval en Pasen. - foto: Han Uenk