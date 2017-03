Club van 100 biedt pupillenscheidsrechters Sweaters aan

DOESBURG - In januari werden er in de kantine van SC Doesburg twee spelregelavonden georganiseerd door Joop Tankink (lid jeugdcommissie). Hiervoor had trainer Rick Bosch van JO15-1 maar liefst 11 spelers vanuit zijn team weten te enthousiasmeren om deze cursus te gaan volgen.

Het doel van deze avond was om de jongens kennis te laten maken met de spelregels van het pupillen voetbal en deze spelers na het behalen van het diploma, wedstrijden te laten fluiten van de JO9 en JO11 pupillen.

De avonden werden geleid door docent Hans Noortman van de KNVB en bestond uit een theoriegedeelte in de kantine, een praktijkgedeelte op het veld met daarna nog een afsluitende toets in de kantine. Alle deelnemers behaalden het diploma Pupillen Scheidsrechter en gaan de komende zaterdagen hun eerste wedstrijden fluiten bij de pupillen.

De nieuwe scheidsrechters zijn: Daan Hoen, Brian te Kamp, Gigbah Kamara, Sammy Hukuboen, Serhat Edis, Francis Kagaba Hirwa, Kai de Koning, Hamid Sirtli, Jasper Braun, Ensar Bas en Niek Bosch. De Club van 100 van SC Doesburg heeft de jongens hiervoor mooie Hummel sweaters aangeboden, die ze tijdens het fluiten van de wedstrijden zullen dragen.

Wie ook een bijdrage aan Sportclub Doesburg wil leveren en lid wil worden van de Club van 100, dan kan contact worden opgenomen met de sponsorcommissie, e-mail: sponsorcommissie@sportclubdoesburg.nl.