Thuiszorg Gezellig biedt thuiszorg mét een sociaal karakter

REGIO - Persoonlijke aandacht is iets wat je steeds minder ziet bij thuiszorgorganisaties. De thuishulpen worden gekort in tijd en hebben daardoor, naast het praktische aspect, geen tijd meer voor het sociale aspect. Thuiszorg Gezellig doet het net even anders, de naam zegt het al: thuiszorg mét een sociaal karakter!

Thuiszorg Gezellig (www.thuiszorggezellig.nl) biedt thuiszorg in de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel. Cliënten krijgen een hulp toegewezen die dichtbij ze woont. Op deze manier zijn de medewerkers van Thuiszorg Gezellig op de hoogte van wat er speelt in de stad, dorp op wijk van de cliënten. Het is van belang dat de cliënt een klik heeft met de medewerker van Thuiszorg Gezellig. Dit kan niet als er elke week een andere medewerker over de vloer komt. Daarom krijgen cliënten bij Thuiszorg Gezellig vanzelfsprekend een vaste thuishulp waarmee het klikt.

Thuiszorg Gezellig biedt verschillende soorten ondersteuning aan, waaronder; schoonmaken, boodschappen doen, koken en kleding wassen. De cliënt houdt zelf vaak de regie en stemt met de hulp af welke werkzaamheden uitgevoerd worden. De verschillende soorten ondersteuning kunnen zelfstandig door de hulp worden uitgevoerd, maar het is ook mogelijk om dit samen met de hulp te doen. Het gaat er niet alleen om zo snel en zo goed mogelijk te zorgen voor een schoon en leefbaar huis. Bij thuiszorg is ook het persoonlijke contact verschrikkelijk belangrijk. Veranderingen in de persoonlijke situatie van de cliënt vallen op die manier eerder op en dan kan er waar nodig aanvullende zorg aangevraagd worden.

Op het moment dat iemand over wil stappen naar Thuiszorg Gezellig moet dit op een eenvoudige manier kunnen. Daarom biedt Thuiszorg Gezellig een kosteloze overstapservice aan. Eén telefoontje naar 085 – 040 90 74 en de thuishulp van Thuiszorg Gezellig komt langs om vrijblijvend kennis te maken en alles door te spreken. Op deze manier wordt de cliënt zoveel mogelijk ontzorgd en ontzien van ongemakken.

