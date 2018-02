Inschrijven voor Vael Ouwe

DIEREN - Fietsers kunnen zich weer inschrijven voor de Vael Ouwe, een fietstoertocht over de Veluwe en de Posbank. De 42e editie wordt op 9 juni gereden.

Alle routes van deze fietsklassieker zijn dit jaar vernieuwd. De lengte van de te verrijden route bepalen deelnemers zelf. Zo is er een route van 50 kilometer voor bijvoorbeeld gezinnen. Sportieve fietsers die wat meer uitdaging zoeken, kunnen kiezen voor routes van 100 of 160 kilometer. De laatste afstand telt mee voor het klimmersbrevet. De organisatie is in handen van de werkgroep van R.T.C. De Veluwerijders.De start en finish zijn bij v.v. Dierensche Boys aan de Admiraal Helfrichlaan 95 in Dieren.

De Vael Ouwe ontstond

42 jaar geleden toen door de Veluwerijders op initiatief van Willem Breukink, toenmalig directeur van rijwielfabriek Gazell,e een mooie tocht over de Veluwe werd uitgezet. Dit werd een daverend succes. Uit het gehele land en zelfs daarbuiten kwamen de aanmeldingen binnen. De fietsklassieker de Vael Ouwe was geboren.

Jaarlijks zijn er rond de tweeduizend deelnemers.