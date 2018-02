Heidebrand op de Posbank

RHEDEN – Op de Schietbergseweg in Rheden, ter hoogte van Paviljoen De Posbank, heeft zondag een heidebrand gewoed. De politie vermoedt brandstichting.

Omstreeks 15.20 uur werd de brandweer opgeroepen. Het was lastig voor de brandweer om bij de brand te komen, maar door de snelle inzet van een Landrover werd de brand snel geblust en kon voorkomen worden dat het vuur zich uitbreidde. Ongeveer 10 bij 20 meter heide is afgebrand.

De politie Rheden hoorde ter plaatse van getuigen dat de brand vermoedelijk is aangestoken. "Wij zijn erg trots op dit mooie stuk landschap dat wij in ons werkgebied hebben. Wij willen daarom ook zo snel mogelijk in contact komen met de personen die hier verantwoordelijk voor zijn geweest. Heeft u iets gezien wat er kan toe leiden dat wij verder kunnen in ons onderzoek dan horen wij dat graag", aldus de politie.

Foto: Roland Heitink/ Persbureau Heitink