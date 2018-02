KLARENBEEK – Van 23 tot en met 25 februari is er een Historisch Weekend in Klarenbeek. Het heet Voorst200 en wordt georganiseerd door Oudheidkundige Kring Voorst. Voorst200 is een serie van negen weekenden in het kader van de tweehonderdste verjaardag van de gemeente Voorst. Steeds is de beurt aan een andere kern van de gemeente. Klarenbeek bijt het spits af. Er is een uitgebreid programma van lezingen, excursies, fototentoonstellingen, films, een historische quiz en een zeepkist met sketches.

Het evenement opent op vrijdagavond om 20.00 uur bij Café Pijnappel. Dan is de documentaire Tweehonderd Jaar Klarenbeek te zien, wordt een lezing gehouden over Klarenbeek rond 1818 en is er een rondetafelgesprek met bekende Klarenbekers rondom de vraag: 'Zijn Klarenbeek en de Klarenbekers anders, en zo ja, hoe komt dat?'.

Zaterdag en zondag is het spektakel in het MFC. Zaterdag is Radio Voorst ter plaatse. Jasper Esselink heeft gesprekken met bezoekers, die tussen 10.00 en 12.00 uur worden uitgezonden. Om 11.00 uur opent Ben Bloem de fototentoonstelling. Om 12.00 uur is er een lezing door Marten Brascamp met Compagnie Clarenbeek over het prilste begin van het dorp. Frans Ganzevles geeft om 13.00 uur een lezing getiteld Van RK Kerk tot Boshuis. Om 13.30 uur vertrekt Bert Visser vanaf Galerie Krepel voor een excursie naar landgoed Klarenbeek. Rond 13.30 uur is er een jeugdprogramma met verhalen en spelletjes. Om 12.30 en om 14.30 uur is er de Historische Zeepkist. Om 14.00 en 15.30 uur is er Quiz-time.

Burgemeester Jos Penninx van Voorst en wethouder Nathan Stukker van Apeldoorn openen zondag om 11.00 uur de dag, gevolgd door de documentaire Klarenbeek in Vogelvlucht. Om 12.00 uur spreken Reinier Plante en Bart Brouwer over het onderwerp Van Sportclub naar MFC. Theo Dijkhof presenteert om 13.00 uur een lezing over het project De Grote Wetering. Om 13.30 uur is er een excursie langs 200 jaar Klarenbeek. Ook is er om 14.00 en 15.00 uur de Quiz en rond 12.30 en 14.30 uur de Historische Zeepkist.

www.okvvoorst200.nl