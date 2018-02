Prachtig aanzoek

EERBEEK – Fletcher Hotel Huis te Eerbeek was onlangs het toneel van een compleet verzorgd huwelijksaanzoek. Een nietsvermoedende Kim werd verrast door Roy, haar aanstaande. Natuurlijk zei ze volmondig ja!

Roy was de gelukkige winnaar van de Valentijnsactie van Fletcher Hotels en won een compleet verzorgd aanzoek. Kim werd me hun dochtertje Elena naar Huis te Eerbeek gelokt als zogenaamde prijswinnaar van een overnachting. Bij zonsondergang werden Kim en Elena meegenomen naar het Landhuis, waar Roy op hen stond te wachten in een aangekleed prieel, omgeven door kaarsjes en lichtjes. De oprijlaan was verlicht met kaarsjes en op de achtergrond werd ‘hun nummer’ live gezongen. Roy ging traditioneel op één knie en vroeg zijn Kim ten huwelijk. Zij zei volmondig ja en kreeg een prachtige verlovingsring. Ook voor Elena was er een mooie ring. Daarna kreeg het paar een heerlijk diner en een overnachting aangeboden in de bruidssuite.

De romantische styling is gedaan door Brisked, de verlovingsringen waren van Circles. De live-muziek werd verzorgd door Artistic Productions en alles werd vastgelegd door fotograaf Roel van Noord en een videograf van State of Dreaming Films.

Foto: Roel van Noord Fotografie