Grote waterstoring in Zevenaar, Doesburg, Rheden en Rijnwaarden

REGIO - In grote delen van de gemeenten Zevenaar, Doesburg, een kleiner deel van de gemeente Rheden en in Rijnwaarden komt geen water meer uit de kraan. Er zijn twee grote leidingen die de gemeenten voeden met water. Deze zijn lek.

Vitens is druk bezig met het vinden van de oorzaak. "Ik begrijp goed dat dit een zorgelijke situatie is voor allen en vooral voor de groep kwetsbare inwoners met een medische achtergrond. Ik leef erg met hun mee. De drinkwatervoorziening voor de kwetsbare groepen is inmiddels veilig gesteld. Zij krijgen vandaag water. Alle andere inwoners proberen we zo snel mogelijk van water te voorzien", aldus burgemeester Jeroen Staatsen van de gemeente Zevenaar.

De hulpdiensten en partners (waaronder Vitens) van Veiligheids -en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zijn sinds zondagochtend bij elkaar om de gevolgen van deze storing in beeld te brengen. Via twitter informeren zij (via @crisisGM) en Vitens (via @Vitens) de inwoners over de storing. Ook houdt Vitens de getroffen klanten op de hoogte via e-mail. De gemeenten inventariseren waar bedreigende situaties ontstaan door het watertekort en zullen hier waar nodig op reageren.