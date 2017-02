Hoofdwaterleiding stuk

DOESBURG / REGIO - Er is een tweede waterleiding lek in het gebied de Liemers. Het eerste ontstond zaterdagnacht. Op zondag bezweek een tweede hoofdleiding. De gemeenten Doesburg, Zevenaar, Rijnwaarden en deel van Rheden zijn getroffen, in totaal gaat het om zo'n 30.000 huishoudens.

De supermarkten in het getroffen gebied waren al direct na de ochtend bijna door de voorraad water heen. De eerste lekkage werd toen al door Vitens gerepareerd. Het tweede lek is vermoedelijk ontstaan door de opgelopen druk na het eerste lek. Martin de Jongh maakte deze foto in de Havikerwaard, aan de Rhedense kant van de IJssel. Daar was een diep gat uitgespoeld in een weiland.