EO zoekt verhalen in Dieren en omgeving

DIEREN - In het televisieprogramma ‘Geloof en een hoop Liefde’ van de EO (van maandag tot en met donderdag te zien om 17.50 uur op tv bij NPO2) staat elke week een andere plaats in Nederland centraal. Dit voorjaar strijkt het programma een week lang neer in Dieren en omgeving! En daarvoor is de redactie op zoek naar verhalen.

Het programma gaat over bijzonder verhalen van ‘gewone’ inwoners uit de plaats. Mensen die iets bijzonders doen, een speciale hobby of passie hebben, of mensen die op een andere manier een verhaal te vertellen hebben over geloof, hoop of liefde. Eigenlijk ieder ‘mooi’ mens die ‘iets’ doet is welkom.

Iedereen kan mensen voordragen die hiervoor in aanmerking komen. De redactie gaat dan met uw tips aan de slag. Reacties of vragen kunnen gestuurd worden naar het emailadres van redacteur Tjitske Stoit, tjitske.stoit@eo.nl

De opnames starten al in februari en de uitzendingen zijn van 3 tot en met 7 april 2017.