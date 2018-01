Toon Tellegen in Tonden

TONDEN - In het buurtschap Tonden heeft na de zomervakantie een aantal culturele activiteiten plaatsgevonden. Midden september was de tweede TondenTheaterToer, waarin op vier verschillende locaties korte voorstellingen van een half uur plaatsvonden. Het publiek zag opera, dans, comedy en een voorstelling van A.L. Snijders die een aantal zeer korte verhalen voorlas.

Vervolgens kwam in januari de landelijk bekende Toon Tellegen naar Tonden. Hij las voor uit eigen werk, begeleid door een gitarist. Dit succesvolle optreden, dat binnen de kortste keren was uitverkocht, vond plaats in de woonboerderij van de familie van Laatum aan de Voorsterweg.

De volgende culturele activiteit in Tonden staat al weer voor de deur. Zaterdagavond 3 februari brengt de groep Herman in een Bakje Geitenkwark met een komische voorstelling in de voormalige School met de Bijbel. Volgens Bob Koster, voorzitter van de Culturele Stichting Tonden, wordt gestreefd 'ook de wat jongere cultuurliefhebbers in Tonden en omstreken aan te spreken'. Daarom is met nadruk de jeugd vanaf zeventien jaar uitgenodigd.

Kaarten voor dit optreden zijn verkrijgbaar via www.cultuurtonden.nl. De zaal gaat open om 20.00 uur, de voorstelling begint om 20.30 uur.