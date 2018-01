Nu ook zondagmiddag toneel

LOENEN – Voor het eerst geeft Toneelvereniging De Gulle Lach uit Loenen een uitvoering op zondagmiddag. Het bestuur heeft dit besloten speciaal voor de ouderen die liever 's avonds niet op stap gaan. Behalve op zaterdag 27 en maandag 29 januari om 19.30 uur kunnen de bezoekers nu ook op zondagmiddag om 14.00 uur terecht in het Dorpscentrum De Brink.

De vereniging heeft dit jaar de keuze laten vallen op een blijspel in drie bedrijven van J. Exler, genaamd De Klopgeest. Het stuk speelt zich af in een appartementencomplex en wel in de huiskamer van de gezusters Barbara en Dora Engelen. Tegen hun zin hebben zij daar hun intrek genomen, terwijl de onderliggende etage hoger op hun verlanglijstje stond. Om daar iets aan te doen hebben de gezusters besloten om de onderburen het huis uit te jagen met angstaanjagende klopgeluiden. Onder de regie van Arend-Jan Hammink, dit jaar geassisteerd door Sophia Praat, komen de personages in het stuk tot leven.

Op zaterdag 27 januari en op maandag 29 januari beginnen de uitvoeringen om 19.30 uur en zondagmiddag 28 januari om 14.00 uur. De entree bedraagt 6 euro per persoon. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Van Oorspronk Wonen te Loenen, Tabor Primera te Eerbeek en, indien nog voorradig, bij de ingang van de zaal.