CDA bekijkt duurzaamheid

BRUMMEN - Het CDA Brummen - Eerbeek heeft de verkiezingscampagne gestart met een bezoek aan WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) in Apeldoorn, waar elektrische apparaten worden verwerkt die worden ingeleverd via de BEST-tas. De apparaten worden gesorteerd, ontmanteld en aangeleverd bij verschillende recyclingbedrijven. Bijkomend milieuvoordeel van de regionale invulling van sorteerwerkzaamheden: er zijn minder kilometers voor vervoer nodig, waardoor de CO2-uitstoot wordt verminderd.

De CDA delegatie kreeg na de uitvoerige uitleg van de directeur een rondleiding op de werkvloer. Twaalf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken hier om alles te sorteren. CDA-wethouder Jolanda Pierik informeerde naar de mogelijkheden voor inwoners van Brummen om bij WEEE te werken.