Inzameling kraamspullen

EERBEEK - De Stichting Baby Hope zamelt kraamspullen in. Sinds kort is er ook een inzamelpunt in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek. Hier kunnen spullen als kraamverbanden, steriele navelklemmen, luiertape, alcohol, en dergelijke worden gebracht. Weggooien is immers zonde.

In veel gezinnen met jonge kinderen staat de doos van de ziektekostenverzekering nog in de kast of op zolder, gevuld met de restanten van het kraampakket. Veel mensen bevallen in het ziekenhuis en gebruiken het pakket maar ten dele. Ook bij een thuisbevalling zijn niet altijd alle materialen nodig.

Stichting Baby Hope is opgericht met het idee dat deze materialen een betere bestemming dan de prullenbak verdienen. In Nederland is de gezondheidszorg goed geregeld, maar in landen als Benin, Ghana, Kameroen, Suriname, Hongarije, Roemenië en Albanië is de situatie waarin vrouwen moeten bevallen vaak schrijnend te noemen. De materialen, voor zover aanwezig, zijn daar beperkt en vaak in slechte conditie. Het aantal sterfgevallen onder pasgeborenen en kraamvrouwen is mede daardoor in deze landen hoog. Het verminderen van moeder- en kindsterfte is niet voor niets opgenomen in de millennium doelstellingen die wereldwijd aandacht krijgen.

Stichting Baby Hope werkt daar aan mee door navelklemmen, verbanden, onderleggers, zeep, handschoenen en ander materiaal in te zamelen en aan deze landen ter beschikking te stellen. Ook zijn er diverse projecten die incontinentiemateriaal, spuiten, injectienaalden, urinekatheters, baby- en kinderkleding en babyartikelen kunnen gebruiken.

Stichting Baby Hope heeft inmiddels al veel inzamelpunten, ook in Eerbeek bij het Tjark Riks Centrum. Daar kunnen op werkdagen tussen 8.30 en 22.30 uur materialen worden afgeven bij de receptie.

m.jurriens@welzijnbrummen.nl