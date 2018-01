GL: 'Ook mensen zonder auto hebben grofvuil'

DOESBURG - Met de nieuwe stadswerf is Doesburg er flink op vooruit gegaan, maar wie op de fiets of met een handkar bijvoorbeeld een oude stoel wil wegbrengen, kan bij de nieuwe werf niet terecht. Dat kon bij de oude werf wel. De nieuwe werf maakt gebruik van een weegbrug. De weegbrug registreert alleen gewichten groter dan 300 kilogram. Dat maakt dat inwoners van Doesburg bij de werf voor grofvuil alleen terecht kunnen als ze met de auto komen. GroenLinks Doesburg vindt dat, ook als je geen auto hebt, het mogelijk moet zijn om op een legale manier van grofvuil af te komen. GroenLinks is daarom in overleg gegaan met de verantwoordelijk wethouder Jansen. Deze heeft toegezegd om te kijken of hij hiervoor met een passende oplossing kan komen.