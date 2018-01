Onderzoeken Logistiek ecopark in mei afgerond

DOESBURG - De Doesburgse bedrijven Koninklijke Rotra en Ubbink BV hebben de wens om op de huidige locatie aan de Verhuellweg uit te breiden. Rotra is een duurzame logistieke dienstverlener die nu ook via het water vervoert. Ubbink is één n van de meest innovatieve bedrijven in Nederland op het gebied van energie efficiency en duurzame oplossingen binnenshuis, die nu al 20 procent van alle producten via het water vervoert.

Beide bedrijven groeien tussen de vijf en tien procent per jaar en daarmee letterlijk uit hun jas. Koninklijke Rotra en Ubbink BV, die samen willen investeren in uitbreiding aan het water, hebben hierom bij de overheid aangeklopt met de vraag of uitbreiding mogelijk is op deze plek. De overheden hebben ambities om in Doesburg een watergebonden, logistieke, duurzame en internationale hotspot te maken aan de IJssel, die op termijn nieuw werk biedt aan honderden extra arbeidskrachten.

De overheden hebben aangegeven te onderzoeken of uitbreiding mogelijk is. Op dit moment zijn de zeven partijen, waaronder de twee bedrijven, bezig met het maken van een voorkeursontwerp voor de (mogelijke) uitbreiding van de haven en het bedrijventerrein. Hiervoor is veel en goed onderzoek nodig op alle mogelijke gebieden: natuur, water, cultuurhistorie, verkeer, inpassingen, bedrijfsontwerp, kosten, noem maar op. Hierbij is de intentie van de samenwerking om de uitbreiding voor elkaar te krijgen.

Wanneer het onderzoek is afgerond, stellen de partijen provincie Gelderland, de gemeenten Doetinchem en Doesburg, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Waterschap Rijn en IJssel, de bedrijven Koninklijke Rotra en Ubbink BV samen vast of dit plan haalbaar en betaalbaar is. De publieke en private partijen werken nu bijna een jaar om ervoor te zorgen dat er een ontwerp komt voor de uitbreiding op basis van de uitkomsten van al deze onderzoeken. Naar verwachting zal dit ontwerp in mei gepresenteerd worden tijdens een inloopavond voor alle inwoners en andere betrokkenen.