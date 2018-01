Voedselbank zoekt vrijwilligers

DIEREN - Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. Om deze mensen een steuntje in de rug te geven verstrekt de voedselbank wekelijks een voedselpakket. Professionele hulpverleners melden de mensen aan. In Dieren zijn de laatste jaren 40 tot 60 huishoudens wekelijks geholpen door de voedselbank.

Uitgiftepunt Dieren (UP Dieren) verzorgt elke vrijdag van 13.00 tot 14.30 uur de uitgifte van de voedselpakketten voor de afnemers in Dieren en naaste omgeving. De chauffeurs van Voedselbank Arnhem leveren 's morgens de producten aan in boxen en kratten. De vrijwilligers van UP Dieren zetten alles klaar voor de uitgifte en regelen de uitgifte. Voedselbank Dieren is op zoek naar versterking van het team. Er wordt gewerkt met een wisselrooster. Het gaat om twee diensten per maand van 11.30 uur tot 13.30/13.45 uur.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de heer Joop Toeter via tel. 06 - 26878386 of e-mail. jooptoeter47@gmail.com. ​​​​​​​