EERBEEK - De avond tevoren was ze nog bij De Wereld Draait Door op televisie geweest om te praten over haar net verschenen boek. Woensdagavond kwam ze in een volle Eerbeekse bibliotheek bij de Boekensteun vertellen over haar werk. Ester Naomi Perquin is sinds afgelopen jaar onze Dichter des Vaderlands. Vorige week verscheen haar bundel over de Nederlandse Politie, ter gelegenheid van het eerste jubileum van die organisatie. ‘Ik kon de lokroep der sirenes niet weerstaan,’ grapte ze.

Perquin liep maandenlang mee met politieagenten en maakte met hen uitrukken en onderzoeken mee. Haar indrukken verwerkte ze in tien indrukwekkende gedichten. Het is niet toevallig dat ze nu over de politie schrijft. Al in 2012 verscheen haar bundel Celinspecties, over haar studentenbijbaan als gevangenisbewaarder in Rotterdam. In emotionele gesprekken met gevangenen dacht ze vaak: ‘Als maar één leraar Nederlands had gezegd “ach jochie, kom eens,” dan was het misschien wel goed met hem gekomen.’

Ondanks de soms zware onderwerpen wist de Dichter des Vaderlands woensdag vooral amusant te vertellen over haar werk als dichter. Een ‘eenzame vorm van gekte,’ noemde ze haar neiging om in de supermarkt midden in een gangpad te staan peinzen over hoe een dichtregel te voltooien, ‘maar wel onschuldig’. Het werd een luchtige bijeenkomst: de talrijke bezoekers lachten wat af. Over onze gemeente was Perquin in de pauze wel te spreken: ‘Goeie koffie, in Eerbeek. Daar hoor je anders nooit iemand over!’