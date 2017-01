Met de complimenten van Jan Terlouw

DIEREN - “Als ik echt wil genieten van de Chinese keuken ga ik naar Mijn Vriend.” Jan Terlouw, bestsellerauteur, voormalig Commissaris van de Koningin en de man die onlangs nog het hele land ontroerde met zijn betoog over 'het touwtje uit de brievenbus', is een warm pleitbezorger van het culinaire werk van kok Xiang Wei Shi. Die vluchtte zo'n 25 jaar geleden uit China nadat hij was veroordeeld voor deelname aan studentenprotest in zijn land. Na een veroordeling tot vele jaren gevangenis wist hij na een ongeval van het arrestantenbusje te ontsnappen en vluchtte het land uit en kwam in Nederland terecht.

In het AZC in Twello ontmoette hij Alexandra Terlouw, de echtgenote van Jan. Er ontstond een vriendschap tussen de Terlouws en Xiang Wei Shi. Die ging aan de slag als kok en is daarin intussen heel erg goed geworden. Enige tijd geleden nam hij het Chinees restaurant Azië aan de Doesburgsedijk in Dieren over en noemde het Mijn Vriend. Xiang kookt gerechten uit de keuken van de Fujian, de streek aan de Oostkust van China. Xiang Wei Shi groeide op in de stad Fuzhou (2,5 miljoen inwoners) waarvan de keuken bekend staat om de originele en verfijnde smaak. In Mijn Vriend staan - naast de echte Chinese specialiteiten uit Fujian - ook alle in Nederland bekende gerechten op de kaart.

"In de loop der jaren zijn we vrienden geworden". Vertelde Jan Terlouw bij de officiële opening, in het gezelschap van zijn echtgenote, Rhedens burgemeester Petra van Wingerden en het gezin van Xiang Wei Shi. "Hun dochtertje is zelfs vernoemd naar mijn vrouw." Terlouw hoopt dat de Dierense bevolking het gezin met warmte opneemt in de Dierense gemeenschap. "Hij is een fantastische kok en het zijn aimabele mensen." - foto: Marc Pluim