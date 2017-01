Martijn van de Hel langer bij SV Eerbeekse Boys

EERBEEK - Het bestuur van SV Eerbeekse Boys heeft overeenstemming bereikt met Martijn van de Hel over de verlenging van zijn trainerscontract bij Eerbeekse Boys. Van de Hel zal ook de komende twee seizoenen actief zijn als trainer van de hoofdmacht.

Daarnaast wordt zijn takenpakket uitgebreid met de functie hoofd Jeugdopleiding. Samen met de commissie Voetbal Technische Zaken gaat hij zich daarin actief bezig houden met de verdere ontwikkeling van de Oranje Draad, waarin de uitgangspunten van het technisch beleid staan beschreven.

Na drie jaren actief geweest te zijn geweest als trainer van het 2e elftal, waarin promotie naar de 1e klasse werd afgedwongen, is Martijn van de Hel nu bezig aan z’n tweede seizoen als trainer van het 1e elftal. In het eerste seizoen promoveerde hij meteen met het 1e elftal en op dit moment bezet het elftal de 6e plaats in de 3e klasse B.

Beide partijen zien de verlengde samenwerking met veel vertrouwen tegemoet.