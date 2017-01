Zestig jaar getrouwd!

DIEREN – Het was dinsdag feest in verzorgingshuis Beverode in Dieren. Echtpaar Kusters – Van Keulen vierden samen met familie hun 60-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester Petra van Wingerden bracht het echtpaar een bezoek en overhandigde hen namens het college een mooie bos bloemen en een boekje over de gemeente Rheden.

De heer Bernard Gerdinus Kusters is geboren op 20 februari 1933 in Doetinchem en mevrouw Antje van Keulen is geboren op 23 augustus 1932 in Hillegom. Hun eerste ontmoeting was in Vorden bij het bedrijf Empo waar ze beiden werkten. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen, een dochter en twee zonen geboren. Inmiddels hebben ze vijf kleinkinderen en zelfs al een achterkleinkind. Na hun huwelijk in 1957 heeft het echtpaar 45 jaar lang in Hengelo (Gld.) gewoond. De kinderen vinden het erg fijn dat hun ouders nu nog samen kunnen wonen in verzorgingshuis Beverode in Dieren. – Foto Lotte Bienias.