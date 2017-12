Kinderen de baas op Kerstmarkt

DIEREN - Op de Kerstmarkt in de Dierense Speeltuin mochten dit keer alleen kinderen de kramen bevolken. Best spannend. En op zich verliep het best goed en de sfeer was prima, toch werd al direct besloten dat volgend jaar de volwassenen weer mee mogen doen. Er gaat geld om en dat is wellicht iets te hoog gegrepen als alleen kinderen de handel mogen drijven.

Ook nam de speeltuin zaterdag afscheid van burgemeester Petra van Wingerden. Ze vertrekt en natuurlijk kwam ze tijdens haar 'afscheidstournee' ook naar de speeltuin, waar ze haar hart toch een beetje aan verpand heeft tijdens haar tijd als Rhedense eerste burger. - foto: Han Uenk