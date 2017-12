Jubilarissen Brandweer Doesburg

DOESBURG - Tijdens de jaarlijkse feestavond in de kazerne aan de Halve Maanweg, werden zaterdag in aanwezigheid van hun partners, de jubilarissen van de Doesburgse Brandweer door burgemeester Loes van der Meijs in het zonnetje gezet. Het waren er zes dit keer: Erik Houtkooper (20 jaar in brandweerdienst); Hendrik Vels (20 jaar in brandweerdienst); Robert Meijer (12,5 jaar in brandweerdienst); Patrick Gerritsen (12,5 jaar in brandweerdienst); Jeffrey Nachtegaal (12,5 jaar in brandweerdienst) en Postcommandant in Doesburg, Vincent Kreileman (12,5 jaar in brandweerdienst). Na het uitreiken van de onderscheidingen, werd een feestavond gehouden. Een meer dan verdiend feest, want wat de vrijwillige brandweermensen doen, is werk dat niet genoeg gewaardeerd kan worden! - foto: Han Uenk