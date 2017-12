Kledingbank voor volwassen minima in Eerbeek

EERBEEK - De afgelopen weken is in samenwerking met de SKKB (Stichting Kinderkleding Beurs) te Eerbeek een kledingactie gehouden voor de mensen die van de voedselbank afhankelijk zijn. Het ging daarbij dit keer niet alleen om kinderkleding, maar ook om gratis kleding voor volwassenen.

"Op die manier hebben we al een aantal mensen een plezier kunnen doen met gratis kleding", aldus initiatiefneemster Lizette Maas. "Gelijk met deze actie liep bij de SKKB eenzelfde actie voor gratis kinderkleding en speelgoed. We hebben heel wat blije gezichten gezien!"

Kleding kopen is vaak een van die dingen die je achterwege laat of minder snel doet als je maar weinig geld hebt om te besteden. Aan de andere kant zijn er ook veel mensen die kleding genoeg hebben en kleding soms ook snel weg doen. Kleding die niet afgewassen is en nog goed draagbaar. "Daar willen we op inspringen, zodat ook mensen met een kleine beurs aan leuke kleren kunnen komen", legt Lizette uit. "In Apeldoorn mogen dan al wel twee kledingbanken zijn waar je terecht kunt voor gratis kleren, maar als je eerst 3,60 euro voor een enkele reis aan de bus moet uitgeven, ga je daar toch minder snel heen. Vandaar dat er nu een kleine kledingbank in Eerbeek komt. We hebben nu al gemerkt dat het voorziet in een behoefte."

In de nieuwe Eerbeekse kledingbank voor volwassenen hebben ze niet alleen kleding, ook is er een - beperkt - assortiment schoenen.



Voorlopig hebben de initiatiefnemers een kleine ruimte gevonden in het Tjark Riks aan Derickxkamp 2A in Eerbeek, waar ze heel dankbaar voor zijn. Daar kan dus iedereen uit de Gemeente Brummen met een minimaal inkomen terecht voor vijf verschillende kledingstukken per maand. Deze kleding kost helemaal niets!

De openingstijden zijn op maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en op vrijdagmorgen van 11.00 tot 13.00 uur.