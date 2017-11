EasyPark voortaan in Doesburg te gebruiken

DOESBURG - Goed nieuws voor inwoners en bezoekers van Doesburg: zij kunnen voortaan snel en eenvoudig parkeren met EasyPark, de grootste mobiele parkeerapp van Europa. Voor de introductie in Nederland in september, was EasyPark al te gebruiken in bijna zeshonderd steden in tien andere landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Spanje.

Daarmee heeft de app de grootste dekking in Europa. De EasyPark-app is in Nederland verkrijgbaar voor iOS- en Android-toestellen.

Sinds de introductie in 2001 is EasyPark een van de grootste parkeerapps ter wereld. In tegenstelling tot andere parkeerapps waarschuwt EasyPark gebruikers wanneer zij hoogstwaarschijnlijk vergeten zijn hun parkeeractie te beëindigen. Zo wordt het risico om per ongeluk te veel te betalen geminimaliseerd. Daarnaast introduceert EasyPark binnenkort ook Find & Pay voor Nederlandse gebruikers: een veelbelovende service waarmee de app automobilisten de beste route geeft voor het vinden van beschikbare parkeerplekken dicht bij hun bestemming. Dat scheelt een hoop tijd, moeite en frustratie.

EasyPark is beschikbaar in de App Store en Google Play. Registratie is gratis.