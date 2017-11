Emotionele Algemene Beschouwingen in Rozendaal

ROZENDAAL - De Algemene Beschouwingen van de gemeenteraad en de goedkeuring van de begroting van 2018 werden op 7 november gehouden in Ropzendaal. De begroting is goedgekeurd.

Maar het unieke feit deed zich voor, zo laat burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp in een terugblik weten, dat één van de fracties, te weten de BGR, tegenstemde. Zij waren van mening dat zij geen goedkeuring konden geven aan de begroting van 2018, omdat twee belangrijke projecten, de woningbouwlocatie de Del en de bouw van de nieuwe school, buiten de begroting om verantwoord worden. Voor wethouder Van Gorkum voor wie het de laatste begroting is - in maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad - was deze opstelling van de BGR een grote teleurstelling. In een emotievol betoog vertelde hij er trots op te zijn alle voorgaande jaren een positief exploitatieresultaat te hebben kunnen bereiken.

Tevens zijn er, zo zei hij, in die jaren een aantal belangrijke investeringen gedaan die uit de reserves zijn gefinancierd en tóch tot een eigen vermogen hebben geleid dat vrijwel gelijk is aan dat bij het begin van zijn periode als wethouder. Wat dat betreft keek hij met veel voldoening terug op zijn wethouderschap. Wel was hij erg teleurgesteld, zo blikt de burgemeester terug op de begrotingsraad, dat in al die jaren door de oppositie een negatief beeld rond de financiën werd gecreëerd. Van Gorkum heeft volgens de burgemeester veel tijd moeten besteden om dit valse beeld te ontkrachten. Deze energie had hij graag ergens anders in gestoken.