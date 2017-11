Kieslijst D66 Doesburg vastgesteld

DOESBURG - De leden van D66 in Doesburg hebben zich uitgesproken over de volgorde van de kandidaten op de kieslijst van D66 Doesburg voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Walter van Ditmars (fractievoorzitter) was op 26 juni al tot lijsttrekker gekozen.



De kieslijst bestaat uit 10 kandidaten (5 vrouwen en 5 mannen) en ziet er als volgt uit: 1. Walter van Ditmars; 2. Henk Westra; 3. Kübra Kolukirik; 4. Frans Hofman; 5. Katinka de Rijk-van Rij; 6. Joke Anzion-Dekkers; 7. Elly van Exel; 8. Saskia Jeronimus; 9. Ronald van Weegen; 10. René Dessing.



Lijsttrekker Walter van Ditmars: “Dit is een mooie lijst, met mensen die echt voor Doesburg gaan. Bij de vorige gemeenteraads-verkiezingen zijn we van één naar twee zetels gegaan. Wij willen in maart tenminste die twee zetels behouden, maar zullen proberen er nóg een bij te halen.”