Brummense sportverenigingen voeren actie voor meer vrijwilligers

BRUMMEN - Op initiatief van Stichting Welzijn Brummen (SWB), zijn vijf Brummense verenigingen gestart aan de succesvolle cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd. Het doel is duidelijk: meer vrijwilligers werven voor de vereniging. De deelnemende clubs zijn Sportclub Brummen, Badmintonclub ‘t Pluumpje, Zwemvereniging De Spreng en Handbalvereniging Brummen.

De verenigingen hebben geïnventariseerd voor welke werkzaamheden en/of taken er ‘meer handen’ gewenst zijn. Deze taken zijn meestal erg divers en hierdoor is er voor ieder lid, dat zijn of haar steentje wil bijdragen, wel een taak naar wens. Daarnaast voeren de verenigingen campagne voor het vrijwilligerswerk. Positieve aandacht moet ervoor zorgen dat het vrijwilligerswerk bij ieder lid onder de aandacht wordt gebracht.

Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport in de regio. Daarom worden alle leden betrokken bij het initiatief om meer vrijwilligers te werven. “Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je verenging waarvan jezelf, je partner of je kinderen lid zijn, hoort erbij”, stelt cursusleider Roel Hazenberg van Gelderse Sport Federatie vast. “De vraag aan de leden is dan ook niet óf zij iets willen doen, maar wát zij willen doen. De sport in Brummen wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is, hoe gezonder de vereniging. Het is fantastisch dat deze groep enthousiaste mensen er helemaal voor gaat om het fundament van hun eigen vereniging te verstevigen.”

Bestuursleden en vrijwilligers van de vier deelnemende verenigingen zullen in de maanden december en januari leden persoonlijk gaan benaderen.

Met de succesmethode Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT) helpt de Gelderse Sport Federatie (sport)verenigingen aan meer vrijwilligers. Ruim 140 verengingen in Nederland hebben met succes de methode toegepast en het vrijwilligerstekort opgelost. Vandaar het predicaat 'succes gegarandeerd'. Gemiddeld blijkt meer dan 80% van de leden van sportverenigingen bereid tot vrijwilligerswerk.