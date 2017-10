Kraam huren Kerstmarkt Stenfert

DIEREN - Buurtvereniging Stenfert uit Dieren houdt op 17 december weer een kerstmarkt. Standhouders worden uitgenodigd een kraam te huren en tijdens de kerstmarkt kerstartikelen te verkopen, of artikelen die met Kerst te maken hebben, verpakte etenswaren of speelgoed. Er mogen in ieder geval geen ‘gewone’ rommelmarktspullen verkocht worden. De markt duurt van 14.00 tot 19.00 uur. de markt wordt muzikaal opgeluisterd. Gezellige vuurkorven ontbreken uiteraard niet en de kramen zijn voorzien van kerstverlichting. In het pand van de buurtvereniging is snert en rookworst te koop en er is gratis koffie. Een kraam huren kost 25 euro. Een kraam is vier meter lang en een meter diep. De borg bedraagt 10 euro. Een halve kraam huren is ook mogelijk. Dat kost 15 euro. Aanmelden kan via e-mail. kerstmarktstenfert@gmail.com.