Voorleeskampioen OBS Oosterhuizen

OOSTERHUIZEN - Als afsluiting van de Kinderboekenweek hield openbare basisschool Oosterhuizen zijn jaarlijkse voorleeswedstrijd. Vier kinderen hadden zich geplaatst voor de finale en mochten voor de hele school voorlezen uit hun lievelingsboek. De jury, bestaande uit juf Steenbergen (oud-leerkracht), juf de Jongh (directeur) en Wemke Flim (moeder leerling uit groep vijf en voorzitter MR), hadden de moeilijke taak om een winnaar aan te wijzen. Uit de juryrapportage bleek dat de keuze van de boeken en het gebruik van stemmetjes goed waren. Er was lef voor nodig en een goede voorbereiding was noodzakelijk. Als verbeterpunt werd iets meer de zaal inkijken genoemd. Het niveauverschil was klein, maar toch was Nikky Hertgers net iets beter dan Wout Hoitink, Jens Reuvekamp en Jara de Visser. De gelukkige winnaar mag de wisselbeker mee naar huis nemen. Hij zal het komende jaar pronken in huize Hertgers.