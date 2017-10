Presentatie plan nieuwe muziektent Ellecom

ELLECOM - Op het Dorpsplein in Ellecom wordt een nieuwe muziektent geplaatst. Oranjevereniging Ellecom, Ellecoms Belang en Muziekvereniging Excelsior hebben meegedacht over het nieuwe ontwerp. Samen met architect Jan Rooding en gemeente Rheden presenteren zij deze plannen.

De samenwerkende partijen zijn tevreden over de plannen die er nu liggen en de keuzes zijn gemaakt. Op woensdag 25 oktober tussen 19.30 en 20.30 uur zijn daarom de deuren van MFC Nieuw Bergstein in Ellecom geopend. Inwoners van Ellecom en andere belangstellenden kunnen dan het ontwerp van de nieuwe muziektent bekijken. Ook geven de samenwerkende partijen graag uitleg waarom zij bepaalde keuzes hebben gemaakt.

Er zijn verschillende wensen samengebracht in het ontwerp. Zo wil muziekvereniging Excelsior bijvoorbeeld een grotere muziektent zodat het volledige orkest in de muziektent kan plaatsnemen. Voor de gemeente Rheden is het weer belangrijk dat de herkomst van de te gebruiken materialen bekend is. Maar ook dat de materialen die gebruikt worden in de toekomst weer hergebruikt kunnen worden.

Het is bijna een jaar geleden dat de oude muziektent op het dorpsplein door brand werd verwoest. De muziektent dateerde uit 1947 en was een karakteristiek gebouwtje. Verschillende verenigingen uit het dorp maakten hiervan gebruik. De behoefte aan een nieuwe muziektent in Ellecom is erg groot. Daarom werden snel na de brand de krachten gebundeld om over de muziektent te praten. En er werd zelfs geld ingezameld door middel van een benefietconcert afgelopen voorjaar.